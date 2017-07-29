Соколов: в Челябинске большая конкуренция, там просто сумасшедшие игроки

Нападающий системы «Трактора» и юниорской сборной России U18 Егор Соколов рассказал о конкуренции в челябинских командах.



«В Челябинске действительно очень большая конкуренция в хоккее. Когда я переходил в команду, видел, что в ней просто сумасшедшие игроки, раньше мы проигрывали им 18:3, а иногда и больше. Смотрел на парней, восхищался их игрой, а в итоге набрался опыта вместе с ними и добился небольшого успеха», — цитирует Соколова пресс-служба ФХР.

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