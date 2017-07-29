Мальгин: я многое понял в АХЛ, где у меня было много игрового времени

Нападающий «Флориды Пантерз» Денис Мальгин рассказал, что командировка в АХЛ принесла ему много пользы в прошедшем сезоне.



«Это хороший урок для меня. Я многое понял в АХЛ, где у меня было много игрового времени. Потом меня вызвали в первую команду. Уже всё было иначе. Я думаю, что я хорошо играл. Сейчас я чувствую себя более уверенно. И это хорошо.



Год назад я не знал английского. Все было новым для меня. Сейчас я уже кое-что узнал, мне стало легче. Следующий сезон станет вторым для меня, и я знаю, чего ждать, знаю, что это такое», — цитирует Мальгина официальный сайт лиги.

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