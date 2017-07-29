«Сент-Луис» подписал новый контракт с вратарём Биннингтоном

Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» заключил новое соглашение с голкипером Джорданом Биннингтоном, информирует официальный сайт команды. Новый контракт рассчитан на один сезон и будет функционировать на двусторонней основе.



В прошлом сезоне 24-летний вратарь выступал в фарм-клубе в АХЛ, одержав 16 побед в 26 проведённых матчах.



Биннингтон был выбран под общим 77-м номером на драфте НХЛ 2011 года. На счету голкипера также есть одна проведённая игра в НХЛ, сыгранная в сезоне-2015/16.

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