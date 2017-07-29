Сергеев: большое количество удалений — следствие отсутствия игровой практики

Защитник «Нефтехимика» Андрей Сергеев поделился впечатлениями после товарищеской игры с «Ак Барсом» (4:3 Б).



«Секстон сделал великолепную передачу, после которой я просто обязан был забить. А так тяжёлая и жёсткая, со множеством удалений игра, в которой на высоте была самоотдача со стороны обеих команд. Много удалений? Всё-таки, наверное, это следствие отсутствия игровой практики. Для этого и контрольные матчи, чтобы увидеть наши сильные и слабые стороны, в каком направлении мы двигаемся», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Ак Барс» отыгрался со счёта 3:1, но уступил «Нефтехимику» по буллитам