175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Минское «Динамо» обыграло «Динамо» из Риги в матче за пятое место Кубка Минска

29 июля 2017, суббота. 13:39. Хоккей

Минское «Динамо» одержало уверенную победу над рижскими одноклубниками в рамках предсезонного турнира «Кубок Минска», встреча завершилась со счётом 4:0. Таким образом, команда Горди Дуайера заняла пятое место на домашнем турнире. Минчане выиграли одну игру из трёх проведённых, рижская команда проиграла все три встречи кубка.

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Егор Шарангович, Данила Карабань, Евгений Лисовец и Дмитрий Амброжейчик. Сухой матч оформил динамовский голкипер Михаил Карнаухов.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»

Кубок Минска
29 июля 2017, суббота. 11:30 МСК
Динамо Р
Рига
0 : 4 0:0, 0:3, 0:1
Динамо Мн
Минск
0:1 – Шарангович (Буйницкий) – 25:30 (5x5), 0:2 – Карабань (Дюков) – 38:30 (5x5), 0:3 – Лисовец – 39:30 (5x5), 0:4 – Амброжейчик – 57:50 (5x5)
«Ак Барс» качает нефть, а Ковальчук поймал акулу! Обзор соцсетей КХЛ
Игроки «Ак Барса» качали нефть, Ковальчук поймал акулу, игроки «Адмирала» отдыхали на острове Русский, а Сорокин сменил причёску.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ХК Динамо Минск ХК Динамо Рига
Новости. Хоккей
29 июля 2017, суббота
14:19 Президент «Барыса»: Шевченко, Вей, Диц и Маклюков дали согласие на натурализацию
14:00 Михеев: матч с Италией надо выиграть, не хочется уезжать с поражением
13:39 Минское «Динамо» обыграло «Динамо» из Риги в матче за пятое место Кубка Минска
13:17 ХК «Сочи» уверенно обыграл «Металлург» Нк в товарищеской встрече
12:51 Куликов: «Виннипег» в ближайшем будущем может стать претендентом на Кубок
12:18 Сергеев: большое количество удалений — следствие отсутствия игровой практики
11:43 Назаров: на «Ак Барс» не нужен дополнительный настрой, это наш старший брат
11:10 Маккейб: Мальгин попал в состав «Флориды» раньше, чем мы хотели
10:43 «Сент-Луис» подписал новый контракт с вратарём Биннингтоном
10:17 Генменеджер «Виннипега»: глубина нашей обороны усилилась с приходом Куликова
09:54 Женская молодёжная сборная начала подготовку к матчам со сборной Канады
09:41 Мальгин: я многое понял в АХЛ, где у меня было много игрового времени
09:11 Граборенко: благодарен Назарову за уважительное отношение к моему гражданству
06:33 Куликов: переход из «Флориды» в «Баффало» отбросил меня назад
00:49 «Каролина» подписала новый контракт с нападающим Ди Джузеппе
00:48 Пойл: «Нэшвилл» добьётся успеха, и это случится во многом благодаря Джохансену
00:25 Соколов: в Челябинске большая конкуренция, там просто сумасшедшие игроки
28 июля 2017, пятница
23:53 Л. Робинсон: «Монреалю» пришлось подписать двух игроков, чтобы заменить Маркова
23:29 Джохансен: сейчас нет лучшего места для игры в НХЛ, чем «Нэшвилл»
23:04 «Нэшвилл» подписал контракт с Райаном Джохансеном на восемь лет и $ 64 млн
22:38 Воробьёв: в матче с «Юностью» Бойд показал свой уровень, Анисин тоже старался
22:24 Музыканты Red Hot Chili Peppers посетили матч «Йокерита» в Хельсинки
22:04 Сборная Канады рассматривает кандидатуру Майка Фишера для участия в ОИ-2018
21:35 Московское «Динамо» обыграло «Юность» и вышло в финал Кубка Минска
21:35 «Лада» по буллитам уступила «Торосу» в контрольном матче
21:08 «Автомобилист» уступил «Пиратам» Хомутов в товарищеской встрече
20:52 «Куньлунь» одержал победу над «Йокеритом», проигрывая 0:2 во втором периоде
20:49 Анкудинов: «Югре» надо вырабатывать дух победителя, чтобы соперники нас боялись
20:33 Галиев: возвращаясь в Россию, держал в уме сборную, но был удивлён вызовом
20:19 Андрей Марков снялся в музыкальном клипе жены
19:55 Билялетдинов: ничего не могу сказать по Зарипову, пока идёт разбирательство
19:28 «Ак Барс» отыгрался со счёта 3:1, но уступил «Нефтехимику» по буллитам
19:26 «Куньлунь» подписал канадского защитника Ли, «Трактор» — нападающего Губарева
19:06 ЦСКА подтвердил переход защитника Андрея Ермакова в «Торпедо»
19:03 Сборная Канады, СКА и ещё четыре команды сыграют на турнире Пучкова в Петербурге
18:50 Столлери: игроки рижского «Динамо» с каждым разом всё лучше понимают друг друга
18:14 Вратарь «Авангарда» Доминик Фурх представил новый шлем
17:38 СКА откроет хоккейную школу в Карелии
17:37 «Югра» по буллитам одолела рижское «Динамо» на Кубке Минска
17:30 Гулявцев: если «Северсталь» будет работать единой командой, результат придёт
17:21 Суббэн: не представляю себе «Монреаль» без Андрея Маркова
16:35 «Сибирь» готовит к запуску линию брендированной продукции
16:23 Зиновьев: «Трактору» нужно поднапрячься, чтобы кое-что поправить
16:09 Бумагин: встреча с «Трактором» оставила позитивные впечатления
15:18 «Северсталь» обыграла «Трактор» в предсезонном матче в Финляндии
Все новости RSS
Партнерский контент