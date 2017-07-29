Минское «Динамо» обыграло «Динамо» из Риги в матче за пятое место Кубка Минска

Минское «Динамо» одержало уверенную победу над рижскими одноклубниками в рамках предсезонного турнира «Кубок Минска», встреча завершилась со счётом 4:0. Таким образом, команда Горди Дуайера заняла пятое место на домашнем турнире. Минчане выиграли одну игру из трёх проведённых, рижская команда проиграла все три встречи кубка.



Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Егор Шарангович, Данила Карабань, Евгений Лисовец и Дмитрий Амброжейчик. Сухой матч оформил динамовский голкипер Михаил Карнаухов.



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