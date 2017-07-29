Михеев: матч с Италией надо выиграть, не хочется уезжать с поражением

Нападающий «Авангарда»Илья Михеев поделился ожиданиями от товарищеского матча со сборной Италии.
«Как оценю первый матч, и что сейчас важно перед вторым? С „Витязем“ хороший матч получился, и скорости, я думаю, были неплохие. А сейчас важно нацелиться на победу, надо выигрывать, потому что, несмотря на то, что это товарищеские матчи, не хочется уезжать отсюда с поражением. Самое главное – наработать связки, обратить внимание на мелочи.
В прошлом матче был шанс забить? Там вратарь хорошо справился. Я бросил, шайба подскочила, и он переиграл меня. Ничего страшного. Я думаю, верну ему должок», — цитирует Михеева официальный сайт клуба.
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