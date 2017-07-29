«Адмирал» отыгрался со счёта 0:3 и обыграл сборную Южной Кореи

Дальневосточный «Адмирал» одержал волевую победу в товарищеской встрече со сборной Южной Кореи, матч завершился со счётом 5:3.



К 25-й минуте встрече команда Александра Андриевского уступала в счёте 0:3, заброшенными шайбами отметились Вон Чун Ким, Мин Хо Чхо и Сан Хун Син. До конца второго периода «Адмирал» отыграл два гола усилиями Максима Казакова и Павла Махановского. В третьей 20-минутке дубль сделал Виктор Александров, выведя свою команду вперёд, а победную точку поставил Александр Горшков.



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