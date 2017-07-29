Жукенов: главное, в нашей тройке есть желание, остальное придёт

Нападающий омского «Авангарда» Дмитрий Жукенов рассказал о значении результата в товарищеских встречах.



«Насколько в товарищеских играх важен результат? Всегда стоит цель победить и, как я уже сказал, показать себя, поэтому, конечно, результат важен.



Я тренировался с Хохряковым, Самохваловым и Манукяном, мы по очереди меняемся, так что пока не знаю, как будет выглядеть тройка. Взаимопонимание? Что-то получается, что-то – нет, но главное – есть желание, отзывчивость. Остальное придёт со временем, я считаю», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

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