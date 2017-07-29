Дуайер: минское «Динамо» делает шаги в правильном направлении

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги после победы в матче с рижским «Динамо» (4:0).



«Это была хорошая коллективная работа. Команда играла здорово, каждый внёс что-то в победу. Сегодня намного лучше накрывали соперника, выходили со своей зоны и прорывали защиту оппонента. Смогли установить контроль над шайбой. В целом сегодня была настоящая командная работа. Мы делаем шаги в правильном направлении.



Сегодня мы неплохо сыграли в большинстве, вообще спецбригады очень важны в этой лиге. Нам нужно практиковаться, чтобы создавать больше возможностей при игре в большинстве. Эти навыки очень важны для хоккейной команды. Я считаю, что на этом турнире мы хорошо отыграли в большинстве. В меньшинстве команда тоже играла достаточно уверенно. Эта была отличная практика для нас», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

Минское «Динамо» обыграло «Динамо» из Риги в матче за пятое место Кубка Минска