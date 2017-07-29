Павлович: у минского «Динамо» новая система, поначалу было некомфортно

Нападающий минского «Динамо» Александр Павлович поделился впечатлениями после победы в матче с рижским «Динамо» (4:0).



«После победы всегда эмоции хорошие. Много положительных моментов было, которые не получались в первых двух играх. Хорошо поработали на этой неделе, дальше будем работать ещё ударнее. Готовимся к сезону.

Изменилась ли установка тренера перед последним матчем по сравнению с предыдущими двумя? Нет, в принципе. Мы просто не так давно начали работать над новой системой игры, новыми тактиками, поэтому в первых двух играх был небольшой дискомфорт. Но в третьей игре было уже намного лучше.



Сегодня хорошо сыграли в обороне, Миша Карнаухов отлично отстоял, взял все опасные моменты, которые у них были. Мы забили четыре хороших гола. Где-то поборолись, где-то добили – все рабочие голы.

Это подготовительный турнир. Ещё достаточно времени до начала чемпионата. Ищем позитивные моменты и работаем над слабыми", — цитирует игрока «Страница хоккея Беларуси».

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