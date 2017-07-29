Гатиятулин: повезло, что я сумел пообщаться с тренерским штабом «Далласа»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал, как обучается новым тренерским методикам.



«Я стараюсь черпать любую возможность, чтобы привносить что-то новое для себя и в тренировочный процесс, и в игровой. Очень повезло, что я побывал в Америке. Стас Туголуков устроил мне экскурсию в штаб «Даллас Старз». Удалось немного пообщаться с Кеном Хичкоком и посмотреть на тренировочный процесс. С точки зрения хоккеиста, он, конечно, должен сам работать над собой и саморазвиваться. В Америке на этом построена вся работа. Я был в Далласе в конце мая, и такие игроки, как Спецца, тренировались. Для них практически нет отдыха, готовятся сами, нанимают тренеров и по физподготовке, и по технической части, и по катанию», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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