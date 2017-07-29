Захаркин: здорово, что к хоккеистам «Югры» приходит понимание игры на результат

Главный тренер «Югры» Игорь Захаркин прокомментировал победу над «Юностью» (4:1) на Кубке Минска в матче за третье место.



«Никто не хочет проигрывать, все хотят закончить турнир достойно. Игра была напряжённая, нервная. В целом действиями своей команды в большинстве случаев я доволен, забросили больше двух шайб. Очень важно было при счёте 2:1 сыграть на результат, чего не удавалось сделать в предыдущих матчах. Здорово, что приходит понимание игры на результат. Парни — молодцы, старались, бились.

Рад, что увидели наших болельщиков – это неблизкий путь. Сложно лететь сюда», — цитирует Захаркина «Страница хоккея Беларуси».