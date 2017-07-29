В. Александров: сборная Кореи сильно удивила, она играет в советский хоккей

Нападающий «Адмирала» Виктор Александров поделился впечатлениями от игры со сборной Южной Кореи (5:3).

«Я играл за сборную Казахстана против Кореи на чемпионатах мира, но тогда была совсем другая Корея, тогда мы их даже за соперников не считали. Сейчас же они обыгрывают Казахстан и выходят в элиту — совершенно другая команда. Меня они очень удивили. Мы ожидали совершенно другого хоккея, они не отбрасываются по бортам, грамотно начинают атаку, все бегут. Думали, Корея играет в североамериканский хоккей, а они, можно сказать, играют в советский. В этом плане очень показателен третий гол в наши ворота. Играют здорово. Если в том же русле будут работать, то уже через пять-шесть лет подарком не будут. Говорят, у них много молодёжи сейчас занимается хоккеем.



Вратарь у них праворукий, очень необычно для нас. Даже не знаю, есть ли у нас в КХЛ праворукие голкиперы. Нельзя сказать, что не могли раскусить его. Моменты были, просто не могли забить.



У них не все приехали во Владивосток. Не было канадцев с корейскими паспортами. Думаю, если у них добавится звено, как у Казахстана в сборной, то они не затерялись бы в КХЛ», — цитирует Александрова пресс-служба клуба.