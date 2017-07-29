Салак: более-менее хорошо провёл первый матч после травмы

Голкипер «Сибири» Александр Салак после поражения во встрече с ЦСКА (0:4) поделился впечатлениями от первого матча после травмы. Чешский вратарь получил серьёзное повреждение в октябре 2016 года и пропустил остаток сезона.

«Более-менее хорошо провёл первый матч после травмы. Планировалось, что сыграю половину матча, к сезону буду уже готов. С ЦСКА возможно играть, хоть у них и много хоккеистов, но в матче всё равно могут участвовать только 22», — сказал Салак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.