Вестерлунд: поехал в Уфу, потому что было интересно поработать в другой культуре

Главный тренер «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлунд рассказал, почему принял предложение уфимской команды, а также поделился взглядами на работу.



«Уфа — один из топ-клубов России, с большими ресурсами и хорошими игроками. Мне было интересно поработать в другой культуре, с этого всё началось. Я бы даже не стал рассматривать эту работу, если бы не смог сам набрать тренерский штаб. Последние 10-15 лет я не работал самостоятельно, у меня были хорошие ассистенты. Это командная работа.



Ты тренируешь, чтобы команда побеждала. Последние несколько лет я подхожу к работе не с точки зрения побед и поражений. Здорово работать с лучшими спортсменами каждый день, помогать им показывать максимальный результат. Если у тебя получается, команда будет чаще побеждать. Надо наслаждаться каждым днём, пока тренируешь.



Уфа должна как минимум попасть в восьмёрку. В регулярном сезоне мы должны обеспечить себе хорошую стартовую позицию для плей-офф», — цитирует Вестерлунда MTV.

Профессор со словарём. Почему Вестерлунд может провалиться в России «Салават Юлаев» пригласил одного из лучших тренеров КХЛ и создал для него условия. Почему же Эркка Вестерлунд может провалиться в Уфе?