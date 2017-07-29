В. Воробьёв: меня устроил результат и игра московского «Динамо» на Кубке Минска

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв подвел итоги завершившегося турнира в Минске. В финале бело-голубые проиграли «Локомотиву» со счётом 1:3.

«Турнир завершен. Могу сказать, что в целом меня устроил результат, меня устроила игра команды. Каждый, кто выходил на площадку, играл достойно, старался и выполнял тренерское задание. Спасибо ребятам за игру и за проявленный характер. „Предсезонка“ в самом разгаре, команда ещё в стадии формирования, поэтому будем искать оптимальные сочетания. Впереди ещё один турнир, Кубок мэра, я думаю, после него мы сможем окончательно сформировать основной состав.

Ротацию в звеньях ещё не завершили, у нас кто-то получил повреждения, кто-то просто отдыхал. Идёт рабочий процесс. К началу чемпионата подойдём в полной боевой готовности. Звено Алексеев – Игумнов – Брюквин неплохо смотрится, так что будем им доверять, их время для большого хоккея пришло. Пусть доказывают своим отношением к делу и работой. Анисин в звене с Бойдом — временное решение, будем искать новое сочетание.

Что могу сказать по звену Марковин – Игнатушкин – Сидляров? К сожалению, Ефремов остался в Москве, поэтому звено было неполным. Но ребята сегодня неплохо смотрелись и меня порадовало то, как они сегодня сыграли. Ждём от ребят хорошей игры", — цитирует Воробьёва пресс-служба клуба.