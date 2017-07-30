Мартынов: итальянцы выглядели свежее, но у «Авангарда» была задача победить

Защитник «Авангарда» Егор Мартынов подвёл итоги матча со сборной Италии (3:2 ОТ).



«Игра была очень мобильная, соперник выглядел посвежее нас, но у нас была задача сегодня победить, потому что два матча подряд проигрывать не хотелось. Отрабатывали тренерские установки, схемы, которые от нас будут требовать в сезоне.



Я считаю, быстрый гол никак не повлиял на смену тактического рисунка. Просто это был необязательный гол, и нам пришлось отыгрываться. Слава богу, что отыгрались, забросили на одну шайбу больше и победили.



Тяжело сказать, какие итоги после этих двух игр. Всё-таки это подготовительный период. Итоги будем после сезона подводить», — цитирует Мартынова пресс-служба клуба.

Шайба Кугрышева в овертайме принесла «Авангарду» победу над сборной Италии