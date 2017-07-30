Владелец «Далласа»: большая честь принимать драфт-2018 во время 25-летия клуба

Владелец «Даллас Старз» Том Гальярди поделился ожиданиями от драфта 2018 года, который пройдёт в Далласе 22-23 июня.



«Для организации «Даллас Старз» большая честь принимать драфт во время 25-летия клуба. С первого дня, как наша команда приехала в Северный Техас в сезоне-1993/94, мы чувствовали любовь болельщиков. Мы счастливы иметь одних из самых страстных фанатов в лиге. За последние 25 лет мы увидели серьёзное развитие хоккейных детских программ, вовлеченность общества и развитие всего южно-западного региона. На драфте-2018 произойдёт смотр следующего поколения талантов, а также празднование хоккейных успехов штата Техас», — приводит слова Гальярди официальный сайт НХЛ.