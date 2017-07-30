Мэр Далласа: прибыль от драфта-2018 составит $ 14 млн

Мэр Далласа Майк Роулингс сообщил, что проведение драфта-2018 в его городе принесёт прибыль в $ 14 млн.



«От лица города хочу поблагодарить комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна и Национальную хоккейную лигу за то, что они выбрали местом проведения драфта-2018 наш город. Экономический эффект от драфта составит около $ 14 млн. Мы примем болельщиков из 31 клуба НХЛ, членов хоккейного сообщества и юных участников драфта с их семьями со всего мира. Это стало ещё одним подтверждением того, что наш город может принимать мероприятия первоклассного уровня», — приводит слова Роулингса официальный сайт НХЛ.

Драфт НХЛ 2018 года пройдёт в Далласе