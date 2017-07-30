ЦСКА одолел «Сибирь», Окулов и Бурдасов забили по два гола

Московский ЦСКА во втором товарищеском матче вновь одержал победу над новосибирской «Сибирью», встреча завершилась со счётом 5:2.



В первом периоде «армейцы» усилиями Константина Окулова и Сергея Шумакова забили два гола, на что «Сибирь» ответила заброшенной шайбой Николая Демидова. Во второй 20-минутке команды обменялись голами: на вторую шайбу от Окулова удачным броском ответил Иван Верещагин. В третьем периоде Антон Бурдасов закрепил преимущество ЦСКА, оформив на свой счёт дубль.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в соцсети «ВКонтакте»