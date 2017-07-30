Анисимов: всегда помогу Панарину, но теперь с ним рядом есть Бобровский

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Артём Анисимов рассказал, как воспринял новость об обмене Артемия Панарина в «Коламбус Блю Джекетс».



«Да, ушёл Тёма, к сожалению. Когда я узнал эту новость, то был немного в шоке. Прошло два дня, и я решил написать ему эсэмэску. Хотел, чтобы всё устаканилось. Надо было спросить у человека, как он себя чувствует.



Пообщались, я пожелал удачи Артемию. Немного рассказал, что его ждёт в „Коламбусе“. Если понадобится моя помощь — всегда пожалуйста! Но у Панарина теперь рядом есть другой знакомый — товарищ Сергей Бобровский. Он в беде не бросит!» — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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