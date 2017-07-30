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Андриевский: Южная Корея — быстрая и хорошо обученная, порой нам было непросто

30 июля 2017, воскресенье. 15:52. Хоккей

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский подвёл итоги после двух товарищеских матчей со сборной Южной Кореи (5:3, 3:2).

«Порадовали болельщиков. Считаю, игры удались, был хороший темп. Матчи дали нам пищу для размышлений, мы посмотрели всех ребят — и тех, кто на просмотре, и тех, у кого двухсторонние контракты. Увидели, кто на что способен. Сборная Южной Кореи – хорошая команда, именно то, что нам и надо было на данном этапе. Быстрые, хорошо обученные, местами нам было непросто.

Работа, которая была запланирована на первом этапе во Владивостоке, выполнена. Дальше пойдут игры, там уже будем отшлифовывать большинство, меньшинство, различные игровые нюансы. Что касается кадровых выводов, то изменения в составе если и будут, то незначительные», — цитирует специалиста официальная группа клуба во «ВКонтакте».

«Адмирал» вновь одолел Южную Корею в товарищеском матче
Источник: Официальный сайт ХК "Адмирал" Сообщить об ошибке
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ХК Адмирал Александр Андриевский Сборная Южной Кореи — Хоккей
Новости. Хоккей
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