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Кудашов: уже завтра о победе в Кубке Минска забудут, всё внимание подготовке

30 июля 2017, воскресенье. 17:28. Хоккей

Главный тренера «Локомотива» Алексей Кудашов подвёл итоги предсезонного Кубка Минска, в котором его команда заняла первое место.

«Отличный турнир, отличные участники. Всё было просто здорово. Естественно, любой тренер хочет выигрывать, наша команда не исключение, мы стараемся побеждать, это очень важно. Ещё рано иметь идеальную команду, да она и никогда не бывает. Мы посмотрели на связки, оценили состояние команды, узнали, над чем работать.

Как сказываются победы в предсезонных турнирах в дальнейшем? По-разному сказываются. Но завтра уже о победе забудут. Мы в первую очередь смотрим сейчас на свою игру и подготовку к сезону», — цитирует Кудашова официальный сайт ХК «Юность».

«Локомотив» выиграл первый предсезонный турнир – Кубок Минска
ЦСКА легко разобрался с «Сибирью», «Локомотив» выиграл Кубок Минска, Задоров хочет $ 3 млн от «Колорадо» — в итогах дня.
Источник: Официальный сайт ХК "Юность-Минск" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
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