Ларионов: в Казахстане вместе с вратарём Драйденом популяризировали хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов рассказал о популяризации хоккея в Казахстане.



«Я приезжал на три дня на благотворительный матч для развития детского хоккея. Были разговоры и консультации с руководителями олимпийского комитета Казахстана. Удалось многое посетить и на многое посмотреть, познакомился с новыми людьми. Провели работу в плане популяризации хоккея. Мы находились там с легендарным канадским вратарём Кеном Драйденом. Сложились очень хорошие впечатления от поездки», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Игорь Ларионов будет помогать Казахстану с развитием молодёжного хоккея