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Ларионов: в Казахстане вместе с вратарём Драйденом популяризировали хоккей

30 июля 2017, воскресенье. 17:46. Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов рассказал о популяризации хоккея в Казахстане.

«Я приезжал на три дня на благотворительный матч для развития детского хоккея. Были разговоры и консультации с руководителями олимпийского комитета Казахстана. Удалось многое посетить и на многое посмотреть, познакомился с новыми людьми. Провели работу в плане популяризации хоккея. Мы находились там с легендарным канадским вратарём Кеном Драйденом. Сложились очень хорошие впечатления от поездки», — сказал Ларионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Игорь Ларионов будет помогать Казахстану с развитием молодёжного хоккея
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Игорь Ларионов
Новости. Хоккей
30 июля 2017, воскресенье
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