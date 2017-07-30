44-летний Дарюс Каспарайтис подписал контракт с литовским клубом «Энергия»

Известный защитник Дарюс Каспарайтис подписал контракт с литовским клубом «Энергия», который является действующим чемпионом страны, информирует «Спорт Бизнес Online». 44-летний хоккеист рассчитывает провести как минимум несколько матчей в чемпионате страны.



На протяжении последних нескольких сезонов Каспарайтис выступал за различные литовские команды, проводя несколько матчей за чемпионат.



Каспарайтис большую часть карьеры провёл в Национальной хоккейной лиге, сыграв 863 встречи за «Рейнджерс», «Питтсбург» и «Колорадо».

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