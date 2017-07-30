«Куньлунь» подписал контракт с белорусским защитником Мартынюком

Китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» подписал контракт с белорусским защитником Владиславом Мартынюком, информирует «Страница хоккея Беларуси». После успешного просмотра игрок подписал однолетнее соглашение. Как сообщается, начнёт сезон Мартынюк в МХЛ, в команде «Куньлунь Ред Стар Джуниор».



В минувшем сезоне 18-летний игрок обороны набрал 24 (10+14) очка в 41 игре белорусской Экстралиги за «U20», при показателе полезности «+4». На молодёжном чемпионате мира на его счету 4 (1+3) балла в 5 играх, при показателе полезности «0».

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