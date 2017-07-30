«Питтсбург» договорился о контракте с форвардом Шири на 3 года и $ 9 млн

Клуб НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и нападающий Конор Шири договорились о подписании нового контракта, информирует североамериканский журналист Эллиотт Фридман. Как сообщается, новое соглашение будет заключено сроком на три сезона, всего за этот период игрок получит около $ 9 млн.



В прошедшем регулярном чемпионате 24-летний Шири принял участие в 61 матче, сумев записать на свой счёт 53 (23+30) результативных балла при показателе полезности "+24" и 22 минутах штрафного времени.



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