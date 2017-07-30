«Северсталь» — «Куньлунь»: лучшие моменты матча

Череповецкая «Северсталь» потерпела поражение в товарищеском матче с «Куньлунь Ред Стар» (0:3).
Дубль в матче сделал хоккеист «Куньлуня» Брэндон Дефацио, ещё один гол забил Войтек Вольски.
Таким образом, «Куньлунь» выиграл оба проведённых товарищеских матча в это межсезонье, в первой игре был обыгран финский «Йокерит» (3:2). «Северсталь» ранее также сыграла одну выставочную встречу, одержав победу над «Трактором» со счётом 3:1.
Посмотреть видео лучших моментов матча можно также на официальном канале «Северстали» в YouTube.
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