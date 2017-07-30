Крикунов: «Автомобилист» хорошо поработал в Чехии, конкуренция в клубе большая

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги чешского тренировочного сбора команды.



“Мы очень хорошо поработали в Чехии. Мы меньше месяца работаем, это первые игры, не нужно ждать, что сразу всё получится. У нас 14 новых игроков, и мы впервые посмотрели их в деле. Тренировки не дадут столько информации для тренеров, как игра с реальным соперником. Мы постарались дать возможность всем поиграть, в том числе и молодым ребятам. Я сразу сказал игрокам, что конкуренция в команде большая, и сейчас мы смотрим, кто на что способен.



Пока ещё даже звенья не сыграны у нас. Понравилась тройка Бек-Паре-Тичар, возможно, её оставим. Пятёрка с Миловзоровым очень хорошо разыгрывала большинство, но Егор получил травму у нас. Гареев долго восстанавливался, только недавно начал работать в полную силу. Из молодых хорошо себя проявил Пилипенко, интересный хоккеист. В целом работает по плану, к сезону команда должна подойти готовой”, — цитирует Крикунова официальный сайт клуба.

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