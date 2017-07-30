Гулявцев: кто видел матч с «Куньлунем», понимает, что творили судьи

Главный тренер череповецкой «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги товарищеского матча с «Куньлунь Ред Стар», в котором его команда потерпела поражение.



«Сложно давать комментарии по такой игре. Кто матч видел, понимает, что творили судьи. Арбитры однозначно неквалифицированные, не уровня КХЛ. Судейство просто безобразное.



Все голы мы пропустили в меньшинстве. Где-то были справедливые удаления, но половина высосана из пальца. Позже попросил ребят успокоиться, перехватили инициативу, но забить не сумели. Порадовало, что до конца мы оставались командой. Можно сказать, что сегодня потренировали меньшинство», — цитирует Гулявцева официальный сайт клуба.



Посмотреть видео можно также на официальном канале «Северстали» в YouTube.

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