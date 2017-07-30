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Гулявцев: кто видел матч с «Куньлунем», понимает, что творили судьи

30 июля 2017, воскресенье. 23:41. Хоккей

Главный тренер череповецкой «Северстали» Александр Гулявцев подвёл итоги товарищеского матча с «Куньлунь Ред Стар», в котором его команда потерпела поражение.

«Сложно давать комментарии по такой игре. Кто матч видел, понимает, что творили судьи. Арбитры однозначно неквалифицированные, не уровня КХЛ. Судейство просто безобразное.

Все голы мы пропустили в меньшинстве. Где-то были справедливые удаления, но половина высосана из пальца. Позже попросил ребят успокоиться, перехватили инициативу, но забить не сумели. Порадовало, что до конца мы оставались командой. Можно сказать, что сегодня потренировали меньшинство», — цитирует Гулявцева официальный сайт клуба.

Посмотреть видео можно также на официальном канале «Северстали» в YouTube.

Чернов: был тяжёлый матч, удаления сломали игру «Северстали»
Источник: Официальный сайт ХК "Северсталь" Сообщить об ошибке
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Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Северсталь Александр Гулявцев
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