Мартемьянов: Фролов готов всем всё в очередной раз доказать

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов рассказал о хабаровском этапе предсезонной работы и предстоящих контрольных матчах.

«Штаб доволен отношением хоккеистов к тренировочному процессу. Сезон — юбилейный, хабаровскому хоккею исполняется 60 лет, поэтому с первого же дня почувствовали особый настрой каждого работника. В Хабаровске в июле была тропическая жара, но все условия команде были созданы. Это касается и качества льда. Все ребята молодцы. Атюшов и Ли вышли из отпуска с безупречными функциональными показателями, повели за собой остальных. Коларж, Метсола, Зогорна — лидеры «Амура». Отлично влился наш дебютант Квапил. А вот у Йордана, к сожалению, проблема. На первом этапе сбора чешский защитник получил травму нижней части тела. Некоторое время Йордан потеряет на лечение. Фролов прибыл в команду в хорошей форме, он сверхмотивирован, готов всем всё в очередной раз доказать. Есть надежда, что у этого опытного мастера всё получится.

Впереди у нас сдвоенные встречи с «Локомотивом» и московским «Динамо», потом престижный турнир в Омске. Восемь матчей и дадут ответы на многие вопросы по каждому хоккеисту команды. А пока у нас есть шесть троек нападающих и 11 защитников. Заседа — агрессивный нападающий, очень хорошо одарённый физически. На данном этапе Заседа чуть-чуть не выдерживает конкуренцию. Упорная работа в «Амурских Тиграх» в ближайшей перспективе позволит ему вернуться в основную команду.

Благодарен руководству за возможность сформировать штаб. Олега Филимонова, отвечающего за вратарей, в Хабаровске все знают, он много лет защищал цвета клуба. Отнюдь не новые имена в отечественном хоккее — Константин Шафранов и Евгений Шалдыбин.

Константин Шафранов вошёл в тренерский штаб «Амура»

Восьмиматчевый старт в гостях на старте сезона? Расписание жёсткое, но интересное, от нас оно не зависело. Сезон особенный. С одной стороны для нас он юбилейный, с другой — олимпийский, останавливающий чемпионат на весь февраль. Времени на раскачку не будет, включаться нужно сразу. При любом расписании», — цитирует тренера Russia-Hockey.