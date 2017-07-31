«Спартак» подписал пробный контракт с Алексеем Глуховым

Московский клуб Континентальной хоккейной лиги «Спартак» подписал пробный контракт с нападающим Алексеем Глуховым. Хоккеист уже присоединился к команде.



33-летний форвард начинал сезон-2016/17 в омском «Авангарде». На счету игрока 15 матчей, 2 заброшенных шайбы и 1 голевой пас при нулевом показателе полезности. В ходе регулярного чемпионата КХЛ Глухов перешёл в новосибирскую «Сибирь» — 31 матч, 8 (4+4) очков, показатель полезности «+3». Всего на уровне Континентальной хоккейной лиги Глухов провёл 506 матчей и набрал в них 142 очка.