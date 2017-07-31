«Магнитка» поздравила Малкина с днём рождения

Клуб Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Магнитогорск поздравил с днём рождения Евгения Малкина. Ему исполнился 31 год. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» является воспитанником магнитогорского хоккея.

Малкин и Гончар привезли кубок Стэнли в Москву. Фоторепортаж

Малкин является чемпионом мира среди юниоров, двукратным серебряным призёром МЧМ, серебряным и бронзовым призёром чемпионатов России в составе магнитогорского «Металлурга», а также двукратным чемпионом мира, лучшим игроком чемпионата мира 2012 года.



На драфте НХЛ 2004 года он был выбран «Питтсбургом» в первом раунде под общим вторым номером. С 2006 года Малкин выступает за «Пингвинз» (лучший новичок НХЛ сезона-2006/07). Это первый и на данный момент единственный российский игрок, ставший обладателем «Конн Смайт Трофи». Кроме того, Евгений — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.