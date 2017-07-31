Клуб Континентальной хоккейной лиги «Амур» провёл презентацию команды. Об этом хабаровский клуб информирует в своём «твиттере». Размещено соответствующее видео.

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По итогам прошлого сезона дальневосточники не сумели пробиться в плей-офф. За всё время существования Континентальной хоккейной лиги хабаровская команда лишь раз попала в розыгрыш Кубка Гагарина — в сезоне-2011/12, тогда хабаровчане уступили в четырёх матчах «Авангарду». 10-й сезон КХЛ возьмёт старт 21 августа, «Амур» начнёт сезон с восьмиматчевого выезда.

Также видео доступно на официальном канале команды в YouTube.