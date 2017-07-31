Глазачев: «Спартаку» пора оправдываться перед болельщиками и попадать в плей-офф

Нападающий «Спартака» Константин Глазачев рассказал о своём самочувствии и подготовке команды к сезону-2017/18.

«После прошлого сезона я сразу поехал лечиться, было много травм. Сейчас всё в завершающей стадии. Нагрузки перенёс. Конечно, тяжело. Пять месяцев не играл в хоккей. Слава богу, ничего не болит. Наша команда находится в очень хорошем физическом состоянии. Все бегут, очень приятно смотреть на ребят.

Тренерский штаб Вадима Епанчинцева принёс в команду много нового. Ставка делается на то, чтобы был хороший коллектив. В нашем случае это важно. Двигаемся в правильном направлении. Пора оправдываться перед болельщиками и попадать в плей-офф. Главная задача лично для меня? Пройти весь чемпионат без травм. Ну а дальше посмотрим. Календарь сезона нормальный. Да, сначала играем пять матчей в гостях, зато потом дома. Ничего страшного», — передаёт слова Глазачева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.