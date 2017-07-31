Епанчинцев: потенциал Глухова известен, после Нижнего Новгорода примем решение

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев рассказал о готовности команды и приглашении на просмотровый контракт форварда Алексея Глухова.

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«Нам всегда есть над чем работать. Физическая форма оптимальная на сегодняшний момент. Всё запланированное на сборах в Чехии и Австрии мы выполнили. Была запланирована одна игра, а в итоге провели две. Мы очень рады. Много молодых ребят, на которых хотели посмотреть именно в игровом состоянии. Довольны их работой, готовностью команды. Впереди два турнира — и в бой.

У нас почти шесть пятёрок. Селекционная работа ведётся и будет вестись дальше. Этот процесс идёт на протяжении всего сезона. Алексей Глухов на просмотровом контракте, катается с нами второй день. На турнире в Нижнем Новгороде будем смотреть на него. У нас Бен Максвелл уезжает в сборную Канады, на это место рассчитываем Глухова. Этого хоккеиста я знаю, играл и работал с ним в Мытищах. Его возможности и потенциал мне известны. После турнира примем решение», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.