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«Спартак» примет решение по будущему Максима Потапова после его восстановления

31 июля 2017, понедельник. 13:16. Хоккей

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев поделился мнением о календаре и ситуации вокруг форварда команды Максима Потапова.

Форвард «Спартака» Потапов перенёс операцию и пропустит 2-3 месяца

«Грех жаловаться на календарь. Да, начинаем не дома, но все в равных условиях. Ничего страшного, готовимся к матчам на выезде. На выезде на нас будет оказываться меньшее давление, могу это сказать по себе лично. Как сделали расписание, так и сделали.

Что касается Максима Потапова, то по нему сложно что-то сказать однозначно. Человек перенёс операцию. Ему нужно восстановиться, а дальше будет видно. После восстановления и примем решение. Легионеры? Те, которые остались с прошлого сезона, всё доказали. Они на лидирующих позициях по очкам. Вместо Гилроя добавился Вилле Лаюнен, игрок сборной Финляндии. Даже по тренировкам видно, что это хоккеист очень приличного качества. Тренерский штаб на него очень надеется. Ну и Максвелл, который уже адаптирован к российским условиям», — передаёт слова Епанчинцева корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Епанчинцев: потенциал Глухова известен, после Нижнего Новгорода примем решение
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Спартак Вадим Епанчинцев Максим Потапов
Новости. Хоккей
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