Андрей Марков подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом»

Защитник Андрей Марков официально стал игроком «Ак Барса». Соглашение между игроком и клубом рассчитано на два года. Ранее «Чемпионат» уже сообщал о переходе.

Андрей Марков продолжит карьеру в «Ак Барсе»

38-летний хоккеист не сумел договориться о новом контракте с «Монреаль Канадиенс» и на пресс-конференции объявил, что вернётся в Россию. Марков на протяжении всей карьеры выступал за «Монреаль» — 16 сезонов. В НХЛ он провёл 990 матчей, в которых набрал 572 (119+453) очка при показателе полезности «+64». В прошедшем сезоне на его счету 36 (6+30) очков в 62 играх при показателе полезности «+18».

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