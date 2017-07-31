Кулик: надо уже на предсезонных турнирах проявлять свои лучшие качества

Защитник «Спартака» Евгений Кулик рассказал, как команда работала в Чехии и Австрии и о предстоящем турнире в Нижнем Новгороде.



«Самочувствие отличное. Очень плодотворно провели предсезонные сборы, набрали неплохую физическую форму. На предстоящих турнирах нам надо поработать над тактическими моментами, побольше времени уделить большинству и меньшинству. И в бой! Сборы были достаточно тяжёлыми. Они просто долго длились: почти месяц мы активно тренировались, проводили по две тренировки в день, поэтому есть лёгкое утомление. Сейчас, по возвращении в Москву, нам дали один выходной, мы восстановились и с новыми силами продолжаем готовиться к предстоящему сезону.



Атмосфера очень хорошая! Я уже работал с Вадимом Сергеевичем Епанчинцевым до этого, и в принципе он сохраняет то настроение в команде, которое в своё время было в «молодёжке» «Спартака». Думаю, это очень полезно, надеюсь, так будет продолжаться и дальше.



Первая тренировка в «Парке Легенд»? В первой половине тренировки отрабатывали взаимодействие, во второй – работали над выходом из зоны, ну и, в целом, как следует продышались после выходного. Турнир в Нижнем Новгороде? На все команды будет интересно посмотреть. Соперники подбираются очень сильные по составу. Неважно, что это предсезонный турнир, надо уже там проявлять свои лучшие качества. Поэтому настрой боевой», — цитирует Кулика официальный сайт клуба.

Юдин: со Знарком не разговаривал, а посвящения в спартаковцы ещё не было