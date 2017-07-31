Скудра: Кубок губернатора Нижегородской области — всегда боевитый турнир

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра рассказал о стартующем 1 августа Кубке губернатора Нижегородской области.

Скудра: в «Торпедо» ещё не было такой обстановки, как сейчас

«Кубок губернатора Нижегородской области — всегда боевитый турнир, отличается от других предсезонных. Здесь проходит всё азартно, по-боевому, надеюсь, что и в этом году так же будет. Нас ждёт хорошая проверка. Нам важно будет определиться по некоторым игрокам, определиться с составом тех, кто поедет на второй сбор. Начинаем наигрывать тройки, связки, моменты по тактике постараемся применять.

Несмотря на предсезонку, это домашний турнир, мы постараемся выиграть, но не должны потерять золотую середину, что это лишь подготовка. На уколах никто играть не будет, рассмотрим ближайший резерв. Важный этап, сейчас сыграем пять матчей, потом две игры в Швейцарии, а затем уже сезон», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.