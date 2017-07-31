Галиев: я слышал, что противостояние Казани и Уфы — битва

Новичок «Ак Барса» форвард Станислав Галиев поделился ожиданиями от дерби с «Салаватом Юлаевым».



«Противостояние Казань — Уфа? Конечно, слышал, что всегда у вас битвы происходят. Ребята рассказывают, что это всегда война. И в плей-офф какие-то рекорды там били по трансляциям, и по счетам тоже. Кажется, за 2 или 0,2 секунды выигрывали? Здорово! Подобные противостояния в НХЛ? Против Питтсбурга, Нью-Йорка и Филадельфии. Там сразу же накал, болельщики, полный стадион, цены на билеты сразу вырастают», — цитирует игрока «Реальное время».

Галиев: возвращаясь в Россию, держал в уме сборную, но был удивлён вызовом