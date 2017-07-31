«Салават Юлаев» назвал состав на турнир в Нижнем Новгороде

«Салават Юлаев» обнародовал состав на Кубок губернатора Нижегородской области.
Состав уфимской команды на предсезонный турнир в Нижнем Новгороде.
Вратари: Андрей Кареев, Бен Скривенс, Владислав Булыгин.
Защитники: Станислав Гареев, Максим Гончаров, Анатолий Елизаров, Денис Куляш, Филипп Ларсен, Александр Логинов, Григорий Панин, Руслан Петрищев, Григорий Ващенко.
Нападающие: Эдуард Гиматов, Илья Зубов, Йоонас Кемппайнен, Денис Кокарев, Евгений Коротков, Михаил Котляревский, Доминик Кубалик, Антон Лазарев, Энвер Лисин, Максим Майоров, Игорь Макаров, Даниил Скориков, Линус Умарк, Теему Хартикайнен, Степан Хрипунов, Георгий Бусаров, Евгений Бодров.
Осипов, Арзамасцев и Фёдоров не сыграют за «СЮ» на турнире в Нижнем Новгороде