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Форвард Фонтейн с опытом игры в НХЛ подписал однолетний контракт с «Динамо» Мн

31 июля 2017, понедельник. 15:15. Хоккей

Форвард Джастин Фонтейн перешёл в минское «Динамо». Об этом информирует официальный сайт минской команды КХЛ. Соглашение носит односторонний характер и рассчитано на один сезон.

29-летний нападающий начинал карьеру в юниорской хоккейной лиге провинции Альберта. Затем он выступал в NCAA — 159 матчей, 63 шайбы и 102 передачи, где дважды стал чемпионом NCAA.

Затем игрок защищал цвета «Хьюстон Аэрос», являвшийся фарм-клубом «Миннесоты Уайлд» — 55 (16+39) очков в первый сезон и 64 (26+38) во второй сезон. За «Миннесоту» в НХЛ Фонтейн выступал на протяжении трёх сезонов. В НХЛ на его счету 197 матчей, 27 заброшенных шайб, 41 передача. После хоккеист перешёл в «Нью-Йорк Рейнджерс», а затем в «Эдмонтон Ойлерз». Однако выступал только в АХЛ, за «Хартфорд» и «Бейкерсфилд».

Минское «Динамо» обыграло «Динамо» из Риги в матче за пятое место Кубка Минска
Источник: Официальный сайт ХК "Динамо-Минск" Сообщить об ошибке
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ХК Динамо Минск Джастин Фонтейн Переходы - Хоккей
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