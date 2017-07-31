Хуснутдинов: у «Ак Барса» свободная позиция легионера, будем искать нападающего

Генеральный директор «Ак Барса» Шамил Хуснутдинов ответил на вопрос, будут ли в клубе ещё новички.



«У нас есть свободная позиция легионера, мы будем искать нападающего. Будем работать над тем, чтобы закрыть иностранную позицию.

Апелляция по делу Зарипова? Насколько я в курсе, пока её нет, но в ближайшее время отправим. Перспективы? Пока не могу сказать. Тут трудно что-либо загадывать. Понятно, мы будем находить аргументы, но пока я ничего не могу говорить, – передает слова Хуснутдинова «БИЗНЕС Online».