1 августа стартует заявочная кампания VII Всероссийского фестиваля Ночной лиги

1 августа стартует заявочная кампания отборочного этапа VII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Ночной хоккейной лиги. 2 сентября старт первого из отборочных турниров — московского.



Участие в любительском чемпионате страны может принять каждый желающий старше 18 лет, кто никогда не играл в хоккей за профессиональные взрослые или юношеские команды в чемпионатах страны и международных соревнованиях.



В седьмом сезоне Ночной лиги примет участие как минимум на четыре субъекта Российской Федерации больше, чем было в прошлом. К 74 регионам, принимавшим участие в VI Фестивале, присоединяются Республика Адыгея, Ивановская, Новгородская и Томская области. Изъявила желание играть в Ночной лиге и Еврейская автономная область. В ряде регионов Ночной лиги появляются недостающие новые дивизионы: в сезоне-2016/17 в рамках отборочного этапа прошло 130 региональных турниров, в сезоне-2017/18 ожидается на 22 больше. Растёт и количество участников в уже существующих турнирах.



Ночная лига увеличивается на порядка 150 команд — в прошлом сезоне сыграло 827 коллективов. Впервые в истории Ночной лиги она приближается к показателю в 1000 команд-участниц. В регионах уже начались предсезонные собрания участников.

Якушев: в Ночной хоккейной лиге хотят выступать команды из всех регионов России