Игроки Васильчук, Воронов, Астанков и Зозон не прошли просмотр в «Динамо» Мн

Нападающие Егор Воронов, Евгений Астанков и Руслан Васильчук, а также защитник Богдан Зозон, находившиеся в минском «Динамо» на пробных контрактах, не смогли пройти просмотр, сообщается на официальном сайте клуба. Ранее команда завершила выступление на Кубке Минска, заняв пятое место.



Воронов, Астанков и Зозон покинули тренировочный лагерь «зубров». А Руслан Васильчук заключил соглашение с «Динамо-Молодечно».



В клубе продолжается просмотр для защитников Никиты Устиненко, Дмитрия Знахаренко, Романа Достанко и нападающего Егора Шаранговича.

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