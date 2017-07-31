П. Ротенберг: Россия не выигрывала мемориал Глинки 21 год, пора это прекращать

Нападающий юниорской сборной России U18 Павел Ротенберг рассказал, как начал заниматься хоккеем, а также выразил желание выиграть мемориал Глинки.

«Как я оказался в хоккее? Вот так вот сложился мой жизненный путь. Друг играл, он и позвал пойти с ним попробовать. Я согласился. В итоге друг закончил с хоккеем, а я продолжаю играть. Начинал играть в пять лет в петербургском «Спартаке». В этой же школе в итоге и остался. Позднее клуб стал называться «Форвард», а сейчас «Динамо».

Что касается хоккейных целей, для начала надо показать себя на мемориале Глинки. А то Россия с 1996 года не побеждала, пора это прекращать, надо выигрывать срочно!" — цитирует Ротенберга пресс-служба ФХР.

Без Свечникова и Хованова. Юниоры поедут на мемориал Глинки за победой Юниорская сборная России поедет на мемориал Глинки без двух главных звёзд – Свечникова и Хованова. Настало время сделать шаг вперёд другим?

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