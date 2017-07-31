Флетчер: Нидеррайтер вырос в одного из атакующих лидеров «Миннесоты»

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Чак Флетчер прокомментировал подписание пятилетнего контракта с нападающим Нино Нидеррайтером.



«Последние четыре сезона Нино оказывал большое влияние на игру нашего клуба, и мы счастливы, что он продолжит делать это и в будущем. Он вырос в одного из атакующих лидеров команды, его бросок и игра перед воротами продолжат играть важнейшую роль в успехе „Миннесоты“. Нино — отличный парень, мы знаем, что наши болельщики будут так же обрадованы этой новостью, как и мы», — цитирует Флетчера пресс-служба клуба.

Нидеррайтер согласовал 5-летний контракт с «Миннесотой» на сумму $ 26,25 млн