«Слован» взял на просмотр защитника Лукаша Козака

«Слован» заключил пробный контракт с защитником Лукашем Козаком, сообщается на официальном сайте КХЛ.



25-летний хоккеист в прошедшем сезоне выступал за «Медвешчак», в 14 матчах набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности "-5". Он также сыграл 41 матч за «Дуклу» и «Мартин» в чемпионате Словакии, отметившись 17 (4+13) баллами за результативность при показателе полезности "-12". До этого он три года играл в «Словане». В КХЛ на его счету 4 (1+3) результативных балла в 63 играх при показателе полезности "-14".

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