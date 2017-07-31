Торторелла: горжусь шагами, которые мы предприняли с «Коламбусом»

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Джон Торторелла прокомментировал продление контракта с клубом до конца сезона-2018/19.

«Я оцень благодарен за возможность тренировать эту команду и быть частью чудесного сообщества, которое очень тепло относится к моей семье. Так что я благодарю семью Макконнеллов, Майка Приста, Джона Дэвидсона, Ярмо Кекяляйнена, персонал и всю организацию. Я горжусь шагами, которые мы предприняли с командой, и с нетерпением жду возможности продолжить работу с очень хорошей группой тренеров и игроков», — приводятся слова Тортореллы на официальном сайте НХЛ.